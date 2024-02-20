Илья Яшин: Навального убил Путин

Оппозиционный политик Илья Яшин, приговоренный к лишению свободы по статье о "фейках" о российской армии, обвинил президента России Владимира Путина в смерти Алексея Навального, назвав ее убийством. "Для меня не стоит вопрос: кто убил? Не сомневаюсь, что Путин. Он военный преступник. Навальный был его ключевым оппонентом в России и вызывал ненависть в Кремле. У Путина были и мотив, и возможности. Я убежден, что он приказал убить", - заявил Яшин в посте по случаю смерти Навального, опубликованном в Telegram-канале во вторник, 20 февраля. "Боль и ужас невыносимы", - говорится в тексте.