Губернатор Приморья: яхта за 1,2 млрд не моя, а "близких людей"

Кожемяко утверждает, что "ребята" купили яхту в 2020 или 2021 году, до начала вторжения в Украину. Кожемяко пообещал "посмотреть по рекламодателям, за счёт каких источников содержатся эти сайты, кто оплачивает им денежные средства". Также он намерен отследить СМИ и пользователей, который распространяют текст о яхте. "В период предвыборных кампаний, когда у украинцев все меньше шансов на поле боя, когда мы плавно продвигаемся вперед, будут возникать материалы или высказывания лиц официальных, чтобы куда-то вывести в другую сторону, зародить какие-то сомнения", - сказал Кожемяко. Его слова приводит Сибирь.Реалии.