Greenpeace вывела антивоенные лозунги на фасад посольства РФ

Активисты международной неправительственной экологической организации Greenpeace утром в субботу, 24 февраля, во вторую годовщину начала российского вторжения в Украину, с помощью проектора вывели на фасад посольства России в Берлине лозунг "Прекратите убивать". Greenpeace заявила о "прямой ответственности российского руководства при президенте Владимире Путине за гибель и ранения более 500 000 человек". Кроме того, активисты спроецировали на здание посольства лозунг "Руки прочь от Украины".

"Решение Путина нарушить международное право и напасть на Украину 24 февраля 2022 года принесло смерть и бесконечные страдания народу Украины", - заявили в организации, подчеркнув, что это касается также гибели и ранений сотен тысяч российских граждан, "которым приходится вести бессмысленную войну в Украине".