Граждане Украины теперь могут попасть в РФ только через Шереметьево

Теперь украинцы могут въезжать в Россию только через московский международный аэропорт Шереметьево. Распоряжение об этом выпустило российское правительство, назвав такой порядок въезда временным. Вторым пунктом, через который могли въезжать граждане Украины с 16 октября, был определён Виентули (с российской стороны – пункт пропуска Лудонка в Псковской области).

Латвийское общественное радио ранее сообщало, что в день в Россию через балтийские страны и Финляндию в среднем въезжали около 500 человек с украинским гражданством. Теперь это невозможно.

Как сообщил министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис, на погранпереходах Виентули и Педедзе были установлены бетонные заграждения. По словам министра, в последние дни российские пограничники работали очень медленно, что, по его мнению, доказывает, что, если бы переход Виентули продолжил работу, на латвийской стороне границы быстро собралось бы большое количество людей.