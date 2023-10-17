Госдума России одобрила отзыв ратификации договора о запрете ядерных испытаний

 
Радио Свобода
ФОТО: Vida Press

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Документ внесен в Госдуму 13 октября. Его разработал профильный комитет Госдумы по поручению главы нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

В начале октября с инициативой отзыва ратификации выступил президент России Владимир Путин. На заседании дискуссионного клуба "Валдай" он сказал, что нет необходимости менять ядерную доктрину России, но можно подумать об отзыве ратификации договора о запрещении ядерных испытаний, поскольку США не ратифицировали этот договор.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отзыв ратификации не означает намерения Москвы проводить ядерные испытания.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят 50-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН в 1996 году. Он не вступил в силу, поскольку его не подписало достаточное число стран. Из ядерных держав Индия, Пакистан и КНДР не подписали договор, а США и Китай подписали, но не ратифицировали.

В современной России ядерных испытаний, связанных со взрывом реального ядерного заряда, не проводилось.

В СССР последнее испытание было проведено в 1990 году.

В феврале нынешнего года Владимир Путин говорил, что Россия не будет возобновлять ядерные испытания, если их не возобновят США.

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