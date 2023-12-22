"Год мясорубок": что известно о потерях России в Украине за 2023 год

Но без подготовки на фронт отправляют не только заключенных. 46-летний житель Курской области Илья Кононцов отправился на войну добровольцем 25 октября этого года.

«8 апреля муж только контракт заключил, а 11-го уже в штурмовой отряд прибыл, то есть на войну. В то время я спокойна была, уверена была, что как говорят, учебка три недели будет, до конца апреля бояться нечего. Ждала звонка. А он 21-го апреля погиб! И не было ее, учебки этой…», — рассказывает жена одного из российских осужденных, воевавших в Украине .

Главная тенденция этого года — резкое увеличение потерь среди людей, привлеченных на фронт «с гражданки». Две трети всех установленных погибших — это те, кто до начала вторжения не был связан с армией — добровольцы, мобилизованные, заключенные и «новобранцы» частных военных компаний.

Из них 15520 погибли в прошлом году, а по меньшей мере 24100 - в 2023-м. Реальный уровень потерь российской армии гораздо выше, но даже эти данные помогают сделать некоторые выводы о состоянии российской армии во время войны.

На конец декабря журналистам удалось установить имена более 40 тысяч российских военных, погибших за все время вторжения в Украину.

В этом году типичный российский боец, убитый в Украине, — это 34-летний заключенный, отправившийся на фронт прямиком из колонии. Причем, если в прошлом году большинство осужденных завербовала наемническая группа «Вагнер», то с февраля 2023-го набором занимается исключительно Министерство обороны.

В прошлом году типичному российскому военному, чью смерть удалось подтвердить BBC, было около 21 года, и он был солдатом-контрактником. Чаще всего десантником, мотострелком или морпехом.

Собранные вместе, тысячи некрологов показывают, как изменился образ среднестатистического российского бойца за почти два года войны в Украине.

Судя по сотням публикуемых некрологов со схожими историями, процесс подготовки пополнения перед отправкой на фронт теперь занимает лишь несколько дней. Для сравнения, перед отправкой в Афганистан солдат-срочников в СССР тренировали от 4 до 6 месяцев.

«Для меня честь — защищать родину и давить врага», — сказал Кононцов в интервью местному телеканалу, получая перед строем баул с формой и новую каску. Но времени привыкнуть к новой экипировке у него оказалось крайне мало. Уже 5-го ноября он погиб.

Изучив десятки часов видеозаписей боев, BBC нашла свидетельства того, что одной из причин больших потерь российских сил стали вопиющие тактические ошибки.

Наибольшие потери за все время войны Россия понесла зимой этого года - в ходе попытки наступления на Донбассе . С середины декабря по март темп прироста потерь в два раза превышал средние показатели 2022 года.

Уцелевших в первый год войны десантников и спецназовцев военное командование теперь, напротив, старается беречь, используя их для удержания позиций и снайперских операций. Ценных специалистов теперь отправляют в наступление только при наличии благоприятных условий, отмечают эксперты.

Западные аналитики считают, что важность подразделений, сформированных из заключенных, будет постепенно снижаться. Но в этом году осужденные, воевавшие в составе «Вагнера», сыграли важнейшую роль при взятии Бахмута , а отряды «Шторм Z» были важным звеном российского наступления под Работино (Запорожская область) и Авдеевкой ( Донецкая область ).

На январское обращение губернатор Приморья так и не ответил. Никаких сообщений о расследованиях также не было.

Это было уже вторым публичным обращением «черных беретов» за три месяца. В ноябре 2022-го морпехи просили провести расследование «непонятного наступления», в которое их бросили «бездарные командиры».

«В результате бездарных и преступных действий командования 155-й [бригады] уничтожен практически весь состав и бронетехника батальона за исключением первой роты в количестве 60 человек», — написали они в обращении.

29-го января морпехи опубликовали эмоциональное обращение в комментариях под постом губернатора Приморского края (именно там базируется 155-я бригада):

«Черные береты» неоднократно шли вперед, выстроившись в одну линию и по дороге, на которой они уже многократно попадали под обстрел. Причем все эти маневры проводились в окружении минных полей.

Но на самом деле, для Рамаза все было не так просто. Он сказал матери, что у него есть друзья в Украине, и самым страшным для него будет не смерть, а то, что стрелять придется в таких же, как он, людей. Тем не менее, уклоняться от поездки на фронт Рамаз не стал.

Получив повестку, Рамаз пришел на призывной пункт вместе со своей мамой Светланой и обнял ее на прощание. Перед отъездом в Украину он написал песню со словами: «Свободный Донбасс. Россия за вас. Русский мир пришел. Русский солдат воюет сейчас».

Молодой рэпер Рамаз Горгадзе из села Ягодное Магаданской области был мобилизован в сентябре прошлого года. К этому моменту он был довольно популярным местным исполнителем с десятками тысяч подписчиков в TikTok.

Десятки морпехов числятся пропавшими без вести. Их родственники вынуждены проводить собственные расследования, чтобы узнать, что стало с их близкими.

С учетом тяжелораненых, погибших и пропавших без вести потери могут превышать половину штатной численности бригады.

Морпехи 155-й бригады продолжают пытаться взять Угледар и продолжают нести потери. Нам известны имена 234 военнослужащих бригады, погибших в ходе вторжения в Украину. Это в четыре раза больше, чем потери этого подразделения за десять лет войны в Чечне.

Ныне покойный основатель «Вагнера» Евгений Пригожин оценивал потери своей группировки в боях за Бахмут в 20 тысяч убитыми. Нам достоверно известны имена 9332 погибших «вагнеровцев», из них две трети — 6590 человек — это заключенные.

К концу лета 2023 года бойцы «Вагнера» составляли треть всех установленных нами потерь российской стороны в Украине. Одна из причин этого — кровопролитная битва за Бахмут.

В ходе штурма отряд морпехов зашел в один из домов. Рамаз стоял на крыльце. Через 10 минут после начала боя в результате удара беспилотника по дому 26-летнему рэперу оторвало ноги. Он умер от кровопотери.

В итоге, чтобы найти его, она поехала за 7000 километров от дома - в село Волноваха Донецкой области, где стояла полевая база 155-й бригады. Там она наконец нашла ответ: ее сын погиб.

В конце октября - после нескольких недель подготовки - он приехал на передовую, почти сразу отправился на штурм и больше не выходил на связь. Несколько месяцев Светлана пыталась узнать о сыне хоть что-нибудь.

Сейчас в России таких некрополей семь, еще один находится в оккупированной Россией части Луганской области. На каждом из этих кладбищ от нескольких десятков до семи сотен могил.

По мере продвижения «Вагнера» по Донецкой области Украины в разных частях России стали появляться масштабные захоронения, отведенные специально для заключенных.

«Штурмовые группы не отступают без команды… Несанкционированный отход отряда или отступление без получения ранения карается расстрелом на месте», — отмечалось в отчете украинской разведки. Все это приводило к дополнительным потерям наемников.

Это только те данные, которые журналистам удалось установить по открытым источникам. Реальные потери наверняка гораздо выше.

С января до начала марта только подтвержденные еженедельные потери «Вагнера» не опускались ниже 300 человек. Самые крупные одномоментные потери «вагнеровцы» понесли за сутки с 24 по 25 марта — тогда погибло 182 человека, включая 141 заключенных.

Одной из важных причин успеха оборонительных действий России называют преимущество в воздухе. Но это преобладание дается нелегко. В этом году Россия потеряла по меньшей мере 59 военных пилотов, включая полковника Виталия Табачникова, управлявшего вертолетом Ка-52, и командира вертолетного звена майора Григория Азанова.

Иными словами, на большинстве участков Москве удалось удержать те позиции, которые она контролировала в январе.

Летом и осенью этого года все внимание было приковано к контрнаступлению Украины. По оценке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Украине удалось продвинуться на 17 километров вглубь территории, ранее оккупированной российскими силами.

Среди погибших — и те, кто получил срок за тяжкие преступления (например, убийство матери или своих маленьких детей), и те, кому оставалось до освобождения лишь несколько месяцев. Четверо завербованных в «Вагнер» заключенных отбывали сроки за убийство ветеранов Второй мировой войны.

Более сотни человек нашли своих близких, лишь увидев фотографии могил в соцсетях.

По версии Пригожина, на этих погостах хоронили только тех, кто не указал контакты родственников и иное место для захоронения. В реальности же сотни завербованных «Вагнером» заключенных хоронили, не извещая родных, даже в случаях, когда они поддерживали связь.

При этом нужно отметить, что Кремлю удалось выиграть время, которое было необходимо для обучения новых офицеров младшего звена - как недавних выпускников военных вузов, так и мобилизованных специалистов. Именно они смогли обеспечить необходимую степень слаженности и взаимодействия разных подразделений.

С июня по конец октября российская сторона потеряла по меньшей мере 413 офицеров, включая двух генералов и 44 военнослужащих в звании от подполковника и выше. Последний раз такие существенные потери старшие офицеры российской армии несли только в самые первые месяцы вторжения в Украину.

В целом для эффективного отражения контрнаступления Украины старшие офицеры вновь чаще оказывались на переднем крае или близко от линии фронта.

Всего с начала войны Россия потеряла более 200 военных пилотов. Это штучные специалисты, на подготовку каждого из них требуется не менее шести лет и более 3 миллионов долларов.

Еще 13 военных летчиков в этом году погибли на территории самой России, во время мятежа Пригожина и его наемнической группировки. Больше потерь за один день российская авиация понесла только в самый первый день полномасштабного вторжения в Украину.

Получается, что большая доля потерь приходится на преимущественно бедные регионы, испытывающие нехватку природных ресурсов. То есть существенно более высокая смертность среди жителей Тувы и Бурятии может быть связана с тем, что мужчины из этих республик имеют меньше шансов найти стабильную и хорошо оплачиваемую работу по сравнению с жителями более благополучных регионов.

По данным исследования университета Экзетера, в большинстве национальных республик риск погибнуть на войне для русских и титульных этнических групп примерно одинаков.

Исследователи связывают это с мобилизацией и набором на фронт заключенных.

Более того, в этом году доля славянских имен среди погибших росла. Весной 2022 года она составляла 75%, а через год - уже 85%.

Однако в это же время большинство военнослужащих, погибших в Украине, — это славяне и, в первую очередь, русские.

Для жителей Тувы и Бурятии вероятность быть убитым на войне в Украине в этом году была в 30-40 раз выше, чем для москвичей.

По абсолютному числу погибших лидируют Краснодарский край, Свердловская область, Башкортостан и Челябинская область. Но если пересчитать данные с учетом плотности мужского населения в каждом регионе, то список получится другим.

Всего BBC известно о 254 иностранных гражданах, погибших в Украине в составе российских формирований. Установить хотя бы примерное число иностранцев, воюющих в составе российских структур пока невозможно.

Но чаще всего в составе российских сил погибают представители стран Центральной Азии: Узбекистана (47 человек), Таджикистана (50) и Кыргызстана (26).

Власти Непала даже официально обратились к России с просьбой не вербовать на войну их граждан, выдать тела погибших и вернуть всех ранее записавшихся в вооруженные структуры непальских наемников.

Вступить в российские военизированные подразделения приглашают не только россиян. В этом году стало известно об успешной вербовке на войну граждан Кубы, Ирака, Сомали и Замбии.

Россия продолжает активно вербовать на фронт добровольцев, обещая зарплаты в 6-8 раз выше, чем средняя по региону.

«Мы спросили, что за работа будет, сказали, что простая и хорошая», — простодушно рассказал BBC один из мигрантов, которого таким образом пытались завербовать на войну. После подписания бумаг он оказался в палаточном лагере на границе с Украиной под охраной военных.

Документы, которые предлагается подписать, многие не могут даже толком прочитать, потому что они составлены на русском языке. Люди в форме условия излагают просто: год работы в обмен на хорошее вознаграждение, медобслуживание, право оставаться в России после окончания контракта и даже воссоединение с семьей.

Схема вербовки до боли проста. В изолятор к мигрантам приходят люди в форме и предлагают сделку: выдворение из России отменяется, но в обмен нужно «поработать на государство».

По оценкам посла Непала в России Милана Раджа Туладхара, Москва смогла привлечь в свои военизированные структуры от 150 до 200 непальцев. По данным представителей африканской диаспоры, сейчас к вступлению в ряды российский военных формирований склоняют несколько десятков мигрантов из Сомали, задержанных в России за нарушение паспортного режима.

Изучив опубликованные некрологи и сообщения о поиске ЛДНРовцев, давно не выходящих на связь, журналисты пришли к выводу, что к концу ноября могли погибнуть около 23 тысяч бойцов самопровозглашенных «республик» Донбасса.

С 22 декабря 2022 года сепаратисты ДНР перестали публиковать данные о потерях своих войск (власти ЛНР сведения о своих потерях не обнародовали вовсе).

В это число не входят те, кто воевал против Украины в составе вооруженных формирований «народных республик» в Донецкой и Луганской областях.

Изучая обстановку на кладбищах в 70 населенных пунктах России, журналисты заметили, что в среднем на погостах появляются имена всех тех, о ком сообщалось публично, и еще примерно такое же количество могил военных, о гибели которых не было упоминания в СМИ или соцсетях. Следовательно, реальное число погибших может быть как минимум в два раза выше - то есть более 80 тысяч человек.

Всего к концу декабря 2023 года журналистам удалось установить имена 40010 российских военных, погибших в ходе вторжения России в Украину.

С учетом этого общие потери пророссийских сил погибшими могут составлять более 103 тысяч человек.

Количество тяжелораненых на фронте установить тяжело. Но анализ публикаций о компенсациях семьям погибших и умерших во время службы в армии и Росгвардии позволяет дать примерную оценку численности этой категории выбывших из строя.

Судя по публикуемым документам, на каждого погибшего российского военного в ходе этой войны может приходиться по два тяжелораненых, следовательно число выбывших из строя по ранению может составлять около 200 тысяч.

В итоге даже на основе доступных нам открытых данных можно прийти к выводу, что безвозвратные потери России действительно могут составлять около 309 тысяч человек (из них от 80 до 100 тысяч - погибшие).

Самому пожилому убитому на войне российскому военному был 71 год: Михаил Шувалов, всю жизнь проработавший в сфере энергетики, записался на войну добровольцем.