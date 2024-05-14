Глава отдела кадров Минобороны РФ арестован за взятку

На посту начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ в 2021 - 2023 годах подозреваемый получил "взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу", сообщила она, сославшись на данные следствия. По словам Петренко, при обысках по местам прописки и фактического проживания Кузнецова обнаружены наличные рубли и валюта на сумму более 100 млн рублей, а также золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.