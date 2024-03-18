Глава МИД Литвы: так называемые выборы президента России – трагический фарс

"Из беззакония не может возникнуть закон, а из принуждения, угнетения и фальсификации – не может возникнуть уважаемая в международном пространстве легитимность. Поэтому мы не считаем и не называем эту фальсифицированную и имитационную процедуру выборами, потому что она, к сожалению, больше похожа на трагический фарс", – заявил Г. Ландсбергис в пресс-релизе.