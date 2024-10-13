Глава Дагестана ответил на угрозы Кадырова в адрес Керимова

Глава Дагестана Сергей Меликов пообещал поддержку сенатору от этой республики Сулейману Керимову,которому пригрозил кровной местью глава Чечни Рамзан Кадыров. „Народ Дагестана всегда будет благодарен Керимову. И всегда поддержит его, когда эта поддержка ему понадобится. Люди, испытавшие на себе его внимание, тепло и добро, будут рядом с человеком, который это добро им подарил. И Сулейман должен об этом знать. Дагестан всегда поддержит его в трудную минуту, когда это будет нужно“, - сказал Меликов, выступая на открытии парка имени Сулеймана Стальского в Махачкале в субботу, 12 октября.