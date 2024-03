FT: Половина россиян верят в "украинский след" в "Крокусе"

Worldwide Russia Terrorist Attack Memorial Events 8648784 23.03.2024 People bring flowers to a makeshift memorial at Victory Square to commemorate the victims of a terrorist attack on the Crocus City Hall concert venue just outside Moscow, in Ivanovo, Russia. Varvara Gertye / Sputnik Ivanovo Russia PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxESTxLTUxLATxNORxSWExDENxNEDxPOLxUKxONLY Copyright: xVarvaraxGertyex

ФОТО: Scanpix