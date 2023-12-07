ФСБ заявила о задержании белоруса по делу о взрывах БАМ в Бурятии

«В ходе проведенных мероприятий на территории Омской области задержан гражданин Республики Беларусь, 1971 г. р., совершивший подрывы 29 и 30 ноября 2023 г. двух железнодорожных составов с нефтепродуктами, следовавших по маршрутам „Тайшет-Тында“ и „Тайшет-Нерюнгри“ по Байкало-Амурской магистрали в Республике Бурятия», – заявили в спецслужбе.

Как утверждает ведомство, задержанный изъял из тайника восемь взрывных устройств, привез их в Бурятию и заложил в цистернах грузовых поездов.

В ночь на 30 ноября в Северомуйском тоннеле Байкало-Амурской магистрали произошел взрыв – загорелась одна из цистерн грузового состава. После этого поезда пустили в обход, и на обходном пути взорвался еще один состав.

Украинские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что за операцией может стоять Служба безопасности Украины. Собеседник «Украинской правды» обращал внимание, что Северомуйский тоннель используется в том числе для военных поставок.