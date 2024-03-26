ФСБ заявила о предотвращение теракта в Самарской области

По версии спецслужбы, действуя по указанию "куратора", мужчина достал из заранее оборудованного тайника изготовленное им самодельное взрывное устройство (СВУ), "чтобы подорвать его в здании пункта приема гуманитарной помощи одной из волонтерских организаций". "При задержании злоумышленника произошел самоподрыв изъятого им СВУ, в результате чего он получил ранения, несовместимые с жизнью. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали", - отмечается в сообщении.

Как утверждают в ФСБ, при обыске в квартире подозреваемого нашли лабораторию по изготовлению взрывчатых веществ, компоненты для их производства и еще одно самодельное взрывное устройство. В телефоне погибшего силовики обнаружили переписку с "куратором" и "материалы, подтверждающие причастность пособника РДК к террористической деятельности, координируемой украинскими спецслужбами".

Погиб еще в середине марта