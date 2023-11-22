Дверь от подъезда дома Ельцина продадут на аукционе

 
snob.ru
Наина Ельцина, Татьяна Дьяченко, Борис Ельцин, Михаил Лесин. Март 2000 года
Наина Ельцина, Татьяна Дьяченко, Борис Ельцин, Михаил Лесин. Март 2000 года
ФОТО: Кадр из фильма "Свидетели Путина"

Входную дверь от подъезда дома, в котором в течение нескольких лет жил первый президент России Борис Ельцин, выставили на торги. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу аукционного дома "Литфонд".

14 декабря «Литфонд» проведет первые торги в новом филиале в Екатеринбурге. Стартовая цена двери от подъезда дома №2 по улице 8 марта составляет 1,5 млн рублей. Ельцин там проживал с 1972 по 1977 год.

На аукцион также выставили архив крупнейших уральских горнозаводчиков Строгановых, утраченный почти 100 лет. Среди топ лотов — скульптура «Орфей» Эрнста Неизвестного для ТЭФИ за 8 млн рублей и икона «Вознесение Богоматери на небо», которую подарили сыну Николая ll Алексею, за 7,5 млн рублей. Самым дорогим лотом стала фигура «Белые медведи на льдине» из мастерской Карла Фаберже — ее начальная стоимость составляет 40 млн рублей. Композиция 1909 года выполнена из нефрита, горного хрусталя, алмазов и платины по модели скульптора Артемия Обера.

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