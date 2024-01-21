Дроны атаковали несколько областей в России

 
Deutsche Welle
Maskva atakuota dronais
Maskva atakuota dronais
ФОТО: AP / Scanpix
Минобороны сообщило о сбитых ночью БПЛА над тремя регионами РФ. Кроме того, в порту в Ленинградской области произошел пожар. По данным СМИ, перед этим над областью был замечен беспилотник.

Власти Тульской области в ночь на воскресенье, 21 января, сообщили об отраженной атаке беспилотника. Согласно заявлению местного министерства по региональной безопасности, система ПВО сбила БПЛА - "разрушений инфраструктуры и пострадавших нет". Местные Telegram-каналы опубликовали видео со взрывом.

Минобороны РФ подтвердило сообщения о сбитом дроне, а также заявило об отражении атак беспилотников в других областях РФ. Как минимум один БПЛА был сбит над Орловской областью и еще три - над Смоленской, следует из заявления ведомства.

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Источник
Deutsche Welle
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