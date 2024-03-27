«Должно же свершиться чудо». Как близкие ищут пропавших в «Крокус Сити Холле»

42-летний Олег Шиховцев из подмосковных Люберец был на концерте вместе с женой и 19-летней дочкой. Семья сидела в передних рядах в момент первых выстрелов. Шиховцев закрыл собой жену и дочь, был ранен в спину. Ранение получила и его дочь.

Последний список погибших — родственники посетителей концерта группы «Пикник» в «Крокусе» называют его «самым страшным списком» — МЧС обновила 26 марта в 20:00 мск. В нем перечислены имена 120 человек. МЧС ведет и другой список — госпитализированных. Десятки человек постоянно обновляют эту страницу в интернете в надежде увидеть фамилии близких, информации о которых больше нигде нет.

«Но, к сожалению, в больницах очень сильно разнится информация, — рассказывает Александра, знакомая Дмитрия, которая помогает ему искать брата. — Были неопознанные мужчины в Склифе (Институт скорой помощи имени Склифосовского. — Би-би-си) и в больнице № 67. Нас никуда не пустили».

Дмитрий, родной брат Олега, подключил к поискам своих друзей. В процессе попыток получить информацию о мужчине, его близкие нашли человека, который помогал выносить из концертного зала раненых в момент сильного задымления из-за пожара. Он рассказал, что выносил в том числе мужчину, очень похожего на Олега, — как минимум по описанию его близких.

Жена Шиховцева смогла вытащить дочь из зала. Когда они оказались на улице, их подхватили незнакомые люди, проезжающие мимо «Крокуса» на машине, и повезли в больницу. Там девушку спасли: из ее тела вытащили пулю, сейчас она восстанавливается. Но связь с Олегом его близкие потеряли. В те минуты, когда его жена и дочь ехали в больницу, мужчина звонил своему отцу, но тот не слышал и не ответил — в телефоне остался пропущенный вызов.

Александра признается, что ее очень вдохновляет отзывчивость незнакомых людей, которые пришли на помощь. «Люди отзываются, как будто это общее горе, — говорит она. — Отзывчивость, сплоченность, единство на все произошедшее. Эта отзывчивость совершенно посторонних и неизвестных мне людей вселяет такую надежду, что у нас вообще не все потеряно… Просто не все потеряно. Без этой поддержки нам было бы намного хуже».

«Я понимаю, что в больнице не дадут информацию, если человек лежит без сознания, — говорит Александра. — Они не имеют права этого делать. Возможно, поэтому информация так и разнится — в сознании или нет, есть „потеряшки“ или нет».

Происходящее сейчас вокруг поиска пропавших Александра называет «информационным хаосом». От одного из волонтеров близкие Олега услышали информацию якобы от врача из Института Склифосовского — тот утверждал, что неидентифицированных людей с тяжелыми ранениями привозили именно в их больницу и что они и сейчас находятся там. Однако, по словам Александры, в ответ на звонки в приемную в Институте Склифосовского сказали, что таких в больницу не привозили.

Дмитрий тоже посмотрел эту запись и не опознал своего брата в мужчине, которого убивали.

Близкие Олега получили множество сообщений с видеозаписью убийства одного из пришедших на концерт. «Ужасное видео с незаблёренными лицами на моменте, где террорист перерезает горло мужчине, лежащему на полу, — рассказывает Александра. — Человек 20 скинули это видео, но со словами извинений. Кто-то даже звонил и, очень извиняясь за то, что присылает такое видео, говорил, что мужчина на этом видео очень похож на Олега, которого мы ищем».

Одна из волонтерок оставляла сообщение о поисках Шиховцева в комментариях к постам во всех телеграм-каналах, на которые подписана. «Столько времени потратил человек. Мы с близкой подругой семьи размещали такие сообщения круглосуточно везде, где только можно. И вдруг я вижу, что где-то о поисках Олега уже написано — так эта девушка помогла распространить информацию буквально повсюду», — говорит Александра.

Услышав о нападении на «Крокус Сити Холл», Иван (имя изменено) сразу бросился звонить своей сестре. В последний раз они общались за четыре дня до этого, 18 марта — переписывались в WhatsApp. Иван не знает, была ли его сестра, 37-летняя Оксана (имя изменено), в зале — о планах пойти на концерт группы «Пикник» она ему ничего не говорила. «Но она у меня фанатка всех этих концертов, любительница — везде ходит, ездит», — рассказывает Иван.

«Пока есть надежда, — говорит Александра. — Может, каким-то чудом кого-то пропустили. Может, не говорят, потому что тяжелое состояние. Мы все в любом случае верим и надеемся. Надежда никуда не пропадет, пока не скажут обратное. Должно же свершиться какое-то чудо даже в такие темные времена».

Но пока с родными Олега Шиховцева не связывались ни из МЧС, ни из больниц. Их не вызывали, чтобы сдать ДНК-тест, как вызывают в эти дни многих родственников других посетителей «Крокуса».

Поискам помогла судмедэксперт, которая связалась с близкими Шиховцева как волонтерка и, проверив доступные ей базы данных, сказала, что людей, которые после теракта считаются потерянными, на настоящий момент нет. Это значит, что теперь близким остается только ждать информации из официальных инстанций.

Оксана так и не вышла на связь ни в тот вечер, ни позже, в сети ее с вечера пятницы тоже не было. И хотя Иван точно не знает, была ли она в «Крокусе», он испуган, потому что до этого она никогда так не пропадала и связь с ней на несколько дней не прерывалась.

«Поэтому я запаниковал, у меня плохие подозрения, но я надеюсь на лучшее», — говорит Иван.

Он начал искать информацию об Оксане через интернет. В официальных списках погибших и пострадавших ее имени не было. По запросу о списках Иван нашел телеграм-чат, который посвящен помощи по ситуации вокруг «Крокуса».

Чат «Крокус. Центр помощи» — один из основных ресурсов для поиска и координации, который используют близкие пропавших. Его создало правительство Московской области.