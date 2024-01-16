Дочь Путина Мария Воронцова в 2020 году получила 232 миллиона рублей как акционер собственной компании

Воронцова по профессии — врач-эндокринолог. Как выяснили авторы расследования, профессиональная деятельность приносит ей примерно 200 тысяч рублей в месяц: около 110 тысяч она получает за работу в МГУ на факультете фундаментальной медицины, 35 тысяч — в Российской ассоциации эндокринологов, 48 тысяч — в Национальном медицинском исследовательском центре эндокринологии Минздрава.

Однако куда большие деньги, утверждается в расследовании, Воронцова зарабатывает как член совета директоров компании "Номеко"" учрежденной ей в 2019 году. Как указано на сайте "Номеко", она занимается инновационными технологиями в области медицины.

При этом "Номеко", в которой по состоянию на 2022 год работали всего пять человек, ежегодно имеет многомиллионную чистую прибыль: в 2020 году — 600 миллионов рублей, в 2021-м — 810 миллионов рублей, в 2022-м — 855 миллионов рублей. Воронцова как акционер компании в виде дивидендов за 2020 год получила 232 миллиона рублей (более новые данные пока недоступны). Помимо многомиллионных дивидендов, Воронцова получает в "Номеко" зарплату в размере 700 тысяч рублей в месяц.