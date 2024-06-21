Детей Кадырова тайно женили на родственницах его соратников

Брак как залог безопасности после смерти Кадырова

„Именно брачные союзы с влиятельными или абсолютно лояльными чеченскими семьями стали для Кадырова главным залогом безопасности детей после того, как его самого не станет. И именно поэтому он так спешит“, - считает „Новая газета“, которая ранее сообщала о серьезной болезни главы Чечни.

Как выяснило издание „Проект“, Рамзан Кадыров неоднократно вступал в интимную связь со множеством девочек 14-16 лет. Одна из неофициальных жен родила первого ребенка Кадырову в возрасте 14 лет. Она тогда заняла второе место на конкурсе красоты. Победительницей того конкурса стала Замира Джабраилова, которой тоже было 14 лет. Через полтора года она родила Адама Кадырова, рассказали „Проекту“ три человека, знакомых с семьей главы Чечни.