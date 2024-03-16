Дело о допинге Валиевой: фигуристка принимала 56 разрешенных препаратов в возрасте с 13 до 15 лет

Защита фигуристки настаивала, что триметазидин мог попасть в организм Валиевой через клубничный десерт, приготовленный дедушкой на доске, где он ножом измельчал лекарства. По версии команды Валиевой, Геннадий Соловьев, принимавший препарат от сердца, приготовил блюдо, которое фигуристка, отправившись на чемпионат России в Петербург, взяла с собой.

В числе веществ, которые назначили спортсменке, был экдистерон — разрешенный препарат с анаболическим эффектом, а также гипоксен и L-карнитин. Два последних повлияли и на итоговое решение в отношении Валиевой: суд, опираясь на мнение экспертов, отметил, что они могли применяться в связке с триметазидином.

О положительной пробе стало известно уже после того, как Валиева вместе с другими российскими фигуристами выиграла золото в командных соревнованиях.

Во время Зимних Олимпийских игр 2022 года выяснилось, что в пробах Валиевой обнаружили запрещенное вещество триметазидин. Однако врачи также назначили ей множество медицинских препаратов, пищевых добавок и витаминов, которые не считаются допинговыми.

Но CAS счел, что эти утверждения «не имеют никакой доказательной базы». Как было указано в решении суда, «почти невероятно», чтобы Соловьев много лет принимал препарат и никак не мог подтвердить этот факт. Кроме того, «по своему существу невероятно», чтобы элитный спортсмен такого уровня в поездке по России привез с собой сделанный дома клубничный десерт и съел его в период соревнований, указывал CAS.

Российское антидопинговое агентство РУСАДА заявило, что Валиева не виновата в том, что ее допинг-текст оказался положительным. В ответ Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило: «Назначение допинга детям — это непростительно».

Во вторник на этой неделе глава WADA прокомментировал позицию российского агентства так: «Понятно, что это дело пахнет очень скверно. Мы видим, что было решено принести в жертву спортсменку, а не указать, кто на самом деле помогал ей принимать допинг».