Дарью Трепову приговорили к 27 годам колонии

26-летнюю девушку признали виновной в совершении теракта группой лиц, повлекшего смерть человека, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов. По совокупности обвинение просило назначить Треповой 28 лет колонии общего режима и штраф в размере 800 000 рублей.
Как отмечает онлайн-издание "Верстка", приговор Треповой - самый суровый из вынесенных женщинам в современной истории России.
Дмитрия Касинцева, в квартире которого задержали Трепову, приговорили к 1 году и 9 месяцев колонии общего режима.
Самый большой срок для женщины в истории современной России
Как пишет Telegram-канал "Можем объяснить" со ссылкой на судебную статистику, "таких сроков с 2022 года за аналогичные преступления (в том же разделе УК) не давали даже мужчинам, приговоры более 20 лет за преступления против общественной безопасности вообще крайне редки".
Трепова будет отбывать наказание в колонии общего режима. Согласно УК и УПК, для женщин в России нет строгого режима, также им не назначают пожизненное лишение свободы, говорится в том же посте.
"Мемориал" не будет признавать Трепову политзаключенной
Между тем руководитель проекта "Поддержка политзаключенных. Мемориал" Сергей Давидис рассказал Telegram-каналу "Можем объяснить", что "Мемориал" не будет признавать Дарью Трепову политзаключенной. "В соответствии с критериями, которыми мы руководствуемся, люди, совершившие насильственные преступления, не являются политзаключенными. Это не исключает, что в преследовании может быть политический мотив и существенные нарушения", - пояснил он.
Давидис напомнил, что материалы дела Треповой полностью не доступны. "Если ее использовали втемную, то ее можно рассматривать как политзаключенную. Потому что ее умысел не был направлен на насилие. Но это должно быть убедительно доказано. У нас никаких доказательств нет. Если они появятся, мы вернемся к этому вопросу", - пообещал он.