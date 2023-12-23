ЦИК не допустил журналистку Дунцову к сбору подписей на выборы президента РФ

Центральная избирательная комиссия России не допустила журналистку Екатерину Дунцову из Ржева к сбору подписей в поддержку самовыдвижения на пост президента РФ. Об этом сообщил в субботу, 23 декабря, Telegram-канал Ateo Breaking, который ведет доверенное лицо Дунцовой.

По утверждению ЦИК, в документах Дунцовой обнаружено более ста ошибок и по этой причине ее инициативная группа не может быть зарегистрирована. В качестве одного из примеров ошибок указано, что в одном из документов вместо отчества "Валерьевна" написано "Валериевна". Кроме того, как заявляет ЦИК, нотариус, который заверял документы, допустил ошибки, в частности указал ошибочный номер паспорта организатора собрания инициативной группы.

"Екатерина Сергеевна, вы молодая женщина, у вас все еще впереди. Любой минус всегда можно перевести в плюс, любой опыт - все равно опыт", - заявила, обращаясь к Дунцовой во время заседания комиссии, председатель ЦИК Элла Памфилова.

Дунцова обжалует решение ЦИК в Верховном суде РФ