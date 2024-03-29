Число пострадавших в "Крокусе" выросло до 382 человек

Число пострадавших в результате кровопролитного теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" увеличилось до 382 человек, включая девятерых детей, сообщило в пятницу, 29 марта, агентство ТАСС со ссылкой на центр медицины катастроф.

Большинство пострадавших (217) получили амбулаторную помощь. По словам собеседника агентства, еще 165 человек были госпитализированы, 96 из них уже выписаны.

В то же время "Известия" и Telegram-канал "112", ссылаясь на источники, утверждают, что количество пострадавших в результате теракта выросло до 551 человека.

Согласно последним официальным данным, жертвами теракта стали 143 человека. Среди погибших - трое граждан Беларуси, сообщило белорусское посольство.

Нападение на "Крокус Сити Холл"