Центробанк РФ в четвертый раз подряд повысил ключевую ставку

Четвертое подряд повышение ключевой ставки

Это уже четвертое повышение ключевой ставки подряд - к ужесточению политики ЦБ перешел в июле и один раз даже повышал ставку на внеплановом заседании. Эксперты прогнозировали повышение ставки по итогам заседания совета директоров Банка России, но полагали, что оно не превысит 14 процентов годовых.

За месяц до этого Банк России повышал ключевую ставку сразу на 350 базисных пунктов - до 12 процентов годовых. А в июле ставка была увеличена на 100 базисных пунктов - до 8,5 процента. До этого Банк России более года лишь снижал ставку после того, как в феврале 2022 года после начала вторжения войск РФ в Украину поднял ее с 9,5 до 20 процентов.