Бывший вагнеровец убил человека за критику войны. Суд счел это смягчающим обстоятельством

 
bbcrussian.com
Rusijos karinė bendrovė „Wagner“
Rusijos karinė bendrovė „Wagner“
ФОТО: twitter
Суд в Дальнереченске (Приморский край) назначил семь лет лишения свободы бывшему наемнику ЧВК "Вагнер", обвиняемому в убийстве.

Как обращает внимание издание «7х7» (в реестре «иноагентов»), суд счел смягчающими обстоятельствами награды военного и «противоправное поведение потерпевшего».

Как объяснял подсудимый, мужчина, с которым он вместе выпивал, разозлил его своим высказыванием о войне в Украине, откуда совсем недавно вернулся наемник.

Согласно материалам дела, вагнеровец избил свою жертву табуретом, который сломался, затем вторым табуретом, после чего нанес удары битой и добил ножом.

В суде бывший наемник заявил, что, будучи трезвым, поступил бы так же.

Судебно-психиатрическая комиссия показала, что вагнеровец страдал легкой умственной отсталостью, отмечает «7х7». Убитый им мужчина был спокойным, никогда не дрался, имел высшее образование и работал моряком.

По данным местных СМИ, в 2022 году наемник был осужден за другое убийство в Приморье, но в январе 2023 года был помилован президентом России Владимиром Путиным.

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