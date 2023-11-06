Более 100 британских компаний признались в нарушении санкций против России

Издание отмечает, что для компаний, признавших нарушения и сотрудничающих со следствием, британские власти снижают штрафы.

Собеседник Financial Times, близкий к управлению по осуществлению финансовых санкций (OFSI), заявил, что ведомство не пытается «неоправданно» наказывать компании за ошибки и принимает во внимание различные смягчающие факторы.

За нарушение британских санкций компания может грозить предупреждение, штраф или уголовное преследование.

«Важные истории» обратили внимание на публикацию The Times, в которой говорится, что компания Future Technology Devices International (FTDI) из Глазго за год продала России полупроводники стоимостью более 280 тысяч долларов, в том числе — микрочипы. Одно из изделий компании нашли в российском танке под Киевом в марте 2022 года. При этом британские власти не признали это нарушением санкций.