Боевики ИГ опубликовали фото и видео нападавших на "Крокус Сити Холл"

Российские телеграм-каналы также публикуют видео, на котором, предположительно, при задержании одного из подозреваемых (его имя не называется) ему сначала отрезают часть уха, а затем пытаются заставить его её проглотить. Где и когда снято видео и кто на нём, точно неизвестно, официальные лица его не комментировали, однако ряд популярных провоенных каналов публикуют его, как правило, с нейтральными комментариями. Первым его опубликовал, предположительно, провоенный телеграм-канал "Росич".