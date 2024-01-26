Bloomberg: Россия за 2023 год ввезла чипы из США и Европы на $1 млрд

Из документов, которые удалось получить агентству, следует, что общая стоимость импортированных Россией полупроводников и интегральных схем, которые могут использоваться для производства военной техники, за год составила один миллиард 700 миллионов долларов. Больше половины из них пришлось на продукцию компаний из США и Евросоюза.
Никаких данных о том, что эти компании нарушали санкционное законодательство и экспортировали технологии в Россию нет, отмечает Bloomberg. Большинство подсанкционных технологий попадают в Россию обманным путём через третьи страны, в том числе из Китая, Турции и ОАЭ.
Американские и европейские компании, продукция которых попала в Россию, заявили, что полностью соблюдают санкции, введённые после полномасштабного вторжения России в Украину.
В июле издание "Верстка" со ссылкой на данные таможни сообщило, что только за первые шесть месяцев 2023 года в Россию было ввезено чипов западных компаний более чем на 500 миллионов долларов. Почти половина этой суммы пришлась на продукцию американских Intel и AMD, в том числе микропроцессоры.