Беспилотники атаковали ряд регионов РФ

Украина в ночь на среду, 15 мая, совершила атаки на ряд регионов России с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS, французских управляемых авиабомб HAMMER, американских противорадиолокационных ракет HARM, крупнокалиберных реактивных снарядов и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.
Как написал в Telegram губернатор Ростовской области Василий Голубев, во вверенном ему регионе два беспилотника атаковали топливную базу в Пролетарском районе. Там произошло два взрыва, однако возгорания топлива не случилось, следует из его поста. Пострадавших нет.
Атака на Крым
Ранее "губернатор" аннексированного Крыма Михаил Развожаев сообщил в Telegram, что силами ПВО несколько ракет было сбито "над акваторией и в районе аэродрома "Бельбек".
Российские военные отразили "массированную атаку" на Севастополь, говорится в другом его посте. В частности, в районе улицы Федоровской обломки сбитой ракеты упали в частном секторе. Кроме того, от упавших осколков ракет произошло возгорание в районе села Полюшко, передает Развожаев. Этот пожар был потушен.
Между тем журналист Алекандр Невзоров сообщил в Telegram без указания на источник, что после ночной атаки на аэропорт Бильбек были серьезно повреждены взлетно-посадочные полосы. "До сих пор все горит", - написал Невзоров около 8:30 (мск).
По данным Минобороны РФ, всего над территорией Крымского полуострова за ночь было сбито десять оперативно-тактических ракет.
Атаки на регионы России
В Белгородской области российские средства ПВО уничтожили две противорадиолокационные ракеты HARM, две управляемые авиационные бомбы HAMMER, два реактивных снаряда РСЗО "Ольха" и девять БПЛА, указывает российское оборонное ведомство.
По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате воздушной атаки пострадали два мирных жителя: "В поселке Дубовое в результате прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом - два человека пострадали: у женщины ранение плеча, у мужчины - ожоги". Оба пострадавших были доставлены в больницу.
Также за ночь пять БПЛА были сбиты над Курской областью и три БПЛА перехвачены над территорией Брянской области, говорится в сообщении Минобороны РФ.