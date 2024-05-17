Беспилотники атаковали НПЗ в Туапсе, порт в Новороссийске и Севастополь

В Краснодарском крае украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Туапсе, сообщили российские СМИ. В атаке участвовали два беспилотника, уточнили в краевом оперативном штабе .

По данным властей региона, в результате падения дрона произошло возгорание на территории НПЗ. По предварительной информации, пострадавших нет. Позже власти сообщили о локализации пожара.

Туапсе — курортный город и крупный порт на побережье Чёрного моря, находящийся неподалеку от Сочи и Краснодара.

В Туапсе расположен НПЗ "Роснефти". В январе на его территории загорелась вакуумная установка, предположительно, из-за удара беспилотника.