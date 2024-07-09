Беркович и Петрийчук назначили по шесть лет колонии

Процесс по делу Евгении Беркович и Светланы Петрийчук, начавшийся как открытый, в середине июня был закрыт по просьбе обвинения. Прокуратура объясняла свое ходатайство угрозами в адрес участников процесса. По ее утверждению, эти угрозы размещались в интернете. Адвокаты в свою очередь выражали уверенность в том, что процесс закрыли, чтобы ограничить освещение позиции защиты.