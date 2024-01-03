Белгород и Севастополь подверглись ракетной атаке

По словам чиновника, было сбито несколько целей на подлёте к городу. Информации о разрушениях и пострадавших нет. Гладков также сообщил, что под обстрел попало село Солоти Валуйского городского округа. В результате удара в двух домах выбило окна и повреждена крыша. Сообщается, что пострадавших от обстрела села нет. Губернатор возложил на ВСУ ответственность за удар по населённым пунктам региона.

"Ситуация в Белгороде продолжает оставаться напряженной. С утра было два обстрела. ПВО сработали. Как только рассветет, будем проводить подомовой обход, смотреть повреждения, крыши, кровли, окна, фасады и приступать к восстановительным работам", - говорится в сообщении Гладкова.

Минобороны России отчиталось, что над Белгородской областью средствами ПВО были уничтожены ракеты реактивной системы залпового огня "Ольха" и тактического ракетного комплекса "Точка-У".