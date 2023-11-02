Авен и Фридман назвали ошибкой свои инвестиции на Западе

Российские миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен, уехавшие из России на фоне войны в Украине, назвали ошибкой свои инвестиции на Западе и покинули Великобританию из-за введенных против них санкций, сообщило агентство Bloomberg в среду, 1 ноября.

Фридман, комментируя свое решение уехать из Соединенного Королевства, сказал: "Мне не оставили выбора, меня выдавили. Сегодня тот факт, что мы вложили деньги в Англию, выглядит колоссальной ошибкой".

В свою очередь Петр Авен, который в настоящее время проживает в Латвии, сообщил, что в июле прошлого года полицейские три часа допрашивали его в аэропорту Лондона. В какой-то момент, говорит бизнесмен, полицейские спросили, почему Авен и его бизнес-партнеры инвестировали миллиарды на Западе и разместили свой офис в Англии. "По ошибке!" - сказал им Авен в ответ.

Санкции против российских олигархов