2024.05.23 12:53

Арестован заместитель Герасимова. Его обвиняют во взяточничестве

 
bbcrussian.com
Valerijus Gerasimovas, Sergejus Šoigu
Valerijus Gerasimovas, Sergejus Šoigu
ФОТО: Reuters / Scanpix
Военный суд арестовал заместителя главы Генштаба Вооруженных сил России и начальника Главного управления связи генерала Вадима Шамарина.

Российские информагентства сообщают со ссылкой на 235-й гарнизонный военный суд, который принял решение об аресте, что Шамарин арестован по делу о получении особо крупной взятки.

«Судом 22 мая Шамарину избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Ему вменяется ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — сообщила представитель суда агентству ТАСС.

Первой о задержании Шамарина сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. По данным издания, у Шамарина прошли обыски. После этого генерала доставили на допрос.

Это уже не первое громкое задержание в российском военном руководстве за последние недели.

Первым был замминистра обороны Тимур Иванов, которого обвинили во взятке на сумму около 1 млрд рублей, чиновник также арестован.

Вскоре был также задержан и арестован по делу о взятке начальник управления кадров Минобороны России Юрий Кузнецов.

17 мая по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) также был арестован бывший командующий 58-й армией Южного военного округа Иван Попов.

Вадиму Шамарину 52 года. Он выпускник Новочеркасского высшего военного командного училища связи и Военной академии связи.

На должность начальника Главного управления связи ВС РФ он был назначен в 2021 году. Как отмечает «Коммерсант», предшественник Шамарина на этом посту — Халил Арсланов — в 2020 году был арестован по обвинению в мошенничестве и получении взятки.

До того назначения на нынешнюю должность в Генштабе, с 2010 года, Шамарин был начальником связи и заместителем начальника штаба в Восточном военном округе.

В 1990-е и 2000-е он проходил воинскую службу на должностях от командира взвода дистанционного управления радиоцентра до командира бригады связи Восточного военного округа.

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