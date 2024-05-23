Арестован заместитель Герасимова. Его обвиняют во взяточничестве

Первым был замминистра обороны Тимур Иванов, которого обвинили во взятке на сумму около 1 млрд рублей, чиновник также арестован.

Это уже не первое громкое задержание в российском военном руководстве за последние недели.

Первой о задержании Шамарина сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. По данным издания, у Шамарина прошли обыски. После этого генерала доставили на допрос.

«Судом 22 мая Шамарину избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Ему вменяется ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — сообщила представитель суда агентству ТАСС.

Российские информагентства сообщают со ссылкой на 235-й гарнизонный военный суд, который принял решение об аресте, что Шамарин арестован по делу о получении особо крупной взятки.

Вскоре был также задержан и арестован по делу о взятке начальник управления кадров Минобороны России Юрий Кузнецов.

17 мая по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) также был арестован бывший командующий 58-й армией Южного военного округа Иван Попов.

Вадиму Шамарину 52 года. Он выпускник Новочеркасского высшего военного командного училища связи и Военной академии связи.

На должность начальника Главного управления связи ВС РФ он был назначен в 2021 году. Как отмечает «Коммерсант», предшественник Шамарина на этом посту — Халил Арсланов — в 2020 году был арестован по обвинению в мошенничестве и получении взятки.