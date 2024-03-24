Аналитик: Теракт в концертном зале — месть "Исламского государства" России за сближение с талибами

В разговоре с телеканалом "Настоящее время" Мигдал напомнил, что "Талибан" до сих пор является запрещенной экстремистской организацией в России, но после вывода войск США из Афганистана в 2021 году Россия начала сближение с режимом Талибана, которого "Исламское государство" считает одним из своих злейших врагов.

"Бородатые талибы свободно гуляют по Петербургскому экономическому форуму и скоро будут участвовать в песенно-танцевальных конкурсах и танковом биатлоне с китайцами и белорусами", — пошутил Сергей Мигдал.

Израильский военный аналитик указал, что у России сложились тесные связи с талибами, "но здесь-то и начинается проблема, потому что у талибов есть враги, а главный, самый смертоносный и самый страшный — Исламское государство в Хорасане, то есть афганское отделение Исламского государства".