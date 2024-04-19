Алексею и Юлии Навальным вручили "Премию за свободу СМИ"

"Эту награду вы вручаете нам двоим, мне и Алексею. Два месяца назад Путин его убил в тюрьме. Получается, обе половинки премии предстоит дальше нести мне – и за себя и за Алексея. Продолжить делать то, что он делал в сфере свободы медиа, и привнести ещё и что-то своё, – сказала Юлия Навальная во время своего выступления на церемонии вручения премии.