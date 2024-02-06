Алексея Навального в 26-й раз отправили в ШИЗО

По её словам, Навального посадили в ШИЗО ещё 1 февраля. В сумме политик проведёт в изоляторе 293 дня.

С декабря 2023 года Навальный отбывает срок в колонии особого режима "Полярный волк" на Ямале. За это время оппозиционера уже дважды помещали в ШИЗО за то, что он "неправильно представился". Что стало поводом в этот раз, не сообщается.

Условия в камере штрафного изолятора отличаются особой строгостью: заключённому не выдают постельное бельё, запрещают свидания, телефонные разговоры, получение посылок с воли, прогулки и покупку еды в магазине.

В августе 2023 года Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам заключения, признав виновным в создании экстремистского сообщества, призывах к экстремизму и его финансировании.