Алексей Навальный в 23-й раз отправлен в ШИЗО

 
Радио Свобода
Aleksejus Navalnas
Aleksejus Navalnas
ФОТО: EPA - ELTA

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный во вторник сообщил из колонии, что его в 23-й раз отправили в штрафной изолятор — камеру с особо строгими условиями содержания. По выходе он проведёт там 266 дней.

В ШИЗО заключённому запрещены свидания, телефонные разговоры, покупка еды в магазине колонии, получение посылок с воли, его не выводят на прогулки. В таких камерах не выдают постельные принадлежности. Обычно в них направляют за строгие нарушения режима.

Среди поводов, по которым Навального отправляли в ШИЗО, были расстёгнутая верхняя пуговица на робе, употреблённое в разговоре с сокамерником нецензурное слово, представление не по форме администрации колонии, протесты против условий содержания.

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Радио Свобода
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