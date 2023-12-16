Алексей Горинов уже неделю не выходит на связь с адвокатами

Адвокаты бывшего московского муниципального депутата Алексея Горинова, осужденного в июле 2022 года по статье о "фейках" об армии РФ, потеряли связь с ним после того, как у мужчины ухудшилось состояние здоровья. Защитникам заключенного не сообщают информацию о его местонахождении и состоянии здоровья с 8 декабря, указывают сторонники мундепа в своем Telegram-канале.

По их словам, Горинова нет в ИК-2 Покрова Владимирской области, куда мужчину этапировали в конце ноября из другой колонии. До этого Горинова не раз отправляли в ШИЗО и проводили в отношении него действия, которые правозащитники называют пыточными условиями содержания - к примеру, мужчину каждую ночь будили раз в два часа с требованием представиться, а также отправляли заниматься зарядкой, несмотря на освобождение от нее по состоянию здоровья.

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