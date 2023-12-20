"Агентство": Россия применяет на фронте в Украине слезоточивый газ

Как рассказал журналистам CNN украинский военный медик, за последние недели в районе города Орехов в Запорожской области было зафиксировано девять случаев применения слезоточивого газа, после этого погиб один человек.

Двое украинских военных показали журналистам медицинские документы об отравлении. По их словам, "этот газ горит, ослепляет, сразу попадает в горло, ты не можешь дышать уже после двух вздохов". Оба солдата рассказали, что у них остались ожоги и рубцы на лице, во рту и горле.

Представитель украинской разведки сообщил CNN, что газ, который применяет российская армия - это разновидность слезоточивого газа "Сирень" . Это - боевое отравляющее вещество, относящееся к группе ирритантов комплексного действия.