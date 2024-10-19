300 домов в Санкт-Петербурге обесточены после сбития БПЛА

Приблизительно в 300 домах в Приморском и Выборгском районах Санкт-Петербурга пропало электричество. Об этом в субботу, 19 октября, сообщило местное издание „Фонтанка“.

В тексте „Фонтанки“ говорится, что причиной массового отключения электричества на северо-западе города стала авария на подстанции. Позднее журналисты со ссылкой на экстренные службы написали, что ранее в тот же день над городом был сбит беспилотник. Кроме того, в заметке уточняется, что местные жители слышали „три хлопка“ перед отключением света в домах.