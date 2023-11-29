16-летний сын Кадырова назначен "куратором" чеченского батальона и получил очередную награду

«Это назначение стало закономерным результатом значительных заслуг Адама в деле отстаивания религиозных, семейных и культурных ценностей нашего народа», — написал он вечером во вторник в своем телеграм-канале.

Чем Адам Кадыров будет заниматься на посту куратора батальона, Делимханов не уточнил, но выразил уверенность в том, что тот «на сто процентов выполнит все поставленные задачи».

"Он также получил звезду батальона имени Шейха Мансура", — отметил спикер чеченского парламента Магомед Даудов.

О формировании батальона имени первого имама Кавказа шейха Мансура Рамзан Кадыров объявил в конце октября, чем вызвал возмущение части «патриотической общественности», поскольку полководец сражался против Российской империи.

Командовать батальоном имени шейха Мансура назначили бывшего офицера батальона «Север» Руслана Геремеева — фигуранта дела об убийстве политика Бориса Немцова, которого следствие так и не смогло найти, чтобы допросить.