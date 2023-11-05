15-летний сын Кадырова получил должность в службе безопасности Чечни

6 октября мальчик получил звание Героя Чеченской республики. Позднее он был награждён вторым по значимости орденом Татарстана "Дуслык" – "за значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия", а также высшим орденом Карачаево-Черкесии "За заслуги перед республикой". Сообщалось, что чеченское руководство просило многие кавказские республики "поддержать" Адама Кадырова, однако власти Адыгеи и Кабардино-Балкарии отказались присуждать ему свои национальные награды.