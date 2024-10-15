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Выборы в Сейм Литвы 2024
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Россия
RUS Delfi
В РФ за полгода по уголовным делам осудили 6088 военных
RUS Delfi
Суд в Москве приговорил француза к трем годам колонии за сбор военной информации без регистрации "иноагентом"
RUS Delfi
Россия установила минимальную цену на экспорт пшеницы
RUS Delfi
Под Белгородом в результате атаки дронов ранены три человека
RUS Delfi
Власти РФ объявили Татьяну Лазареву в международный розыск
RUS Delfi
Суд в России приговорил 72-летнего американца почти к семи годам колонии по статье о наемничестве
RUS Delfi
СМИ: Путин не приезжает в Сочи, опасаясь дронов ВСУ
RUS Delfi
Россия отозвала из США своего посла Антонова
RUS Delfi
В регионах России провели учения на случай ядерного удара
RUS Delfi
В результате взрыва на АЗС в Дагестане погибли 13 человек
RUS Delfi
Reuters: Россия тайно создала в Китае новую модель БПЛА
RUS Delfi
Госдума РФ освободила от наказания идущих на войну подсудимых
RUS Delfi
В России введут наказания для иностранцев за „русофобию“
RUS Delfi
Госдума России: осенний призыв пройдет по старым правилам
RUS Delfi
Российские регионы подверглись массовой атаке беспилотников
RUS Delfi
Турне по дружественным странам или по оси зла? Что стоит за визитами Шойгу в КНДР, Иран и Сирию
RUS Delfi
В Москве один человек погиб в результате стрельбы в офисе Wildberries
RUS Delfi
Брянскую и Смоленскую области РФ атаковали БПЛА
RUS Delfi
Умер российский журналист Николай Сванидзе
RUS Delfi
У избирательной урны отвалилось дно. Как прошли и чем запомнились региональные выборы в России
RUS Delfi
Против рэпера Моргенштерна возбудили уголовное дело в России
RUS Delfi
В России задержан уже третий экс-зам Шойгу: он обвиняется в получении крупной взятки
RUS Delfi
На Камчатке найдены обломки пропавшего вертолета Ми-8
RUS Delfi
Путин передал икону в храм в Беслане, но в город не приехал
RUS Delfi
В России после атаки дронов загорелись НПЗ и две ГРЭС
RUS Delfi
На Камчатке ищут вертолет Ми-8Т
RUS Delfi
"Настоящий гений": что известно о Николае Дурове, сооснователе Telegram
RUS Delfi
К обороне Курской области привлекут местных жителей
RUS Delfi
Возбуждено дело против еще одного генерала из команды Шойгу
RUS Delfi
СМИ: Ряд операторов в РФ обходит замедление YouTube
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Детектор лжи