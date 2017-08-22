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Цитата дня
RUS Delfi
Экс-президент Литвы Валдас Адамкус
(8)
RUS Delfi
Политолог Лауринас Йонавичюс
(9)
RUS Delfi
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис
(2)
RUS Delfi
Журналист Андрюс Тапинас о реакции МИД РФ на флешмоб литовцев
(18)
RUS Delfi
Президент Литвы Даля Грибаускайте
(12)
RUS Delfi
Премьер Саулюс Сквернялис об инцидентах в небе над Балтикой
(4)
RUS Delfi
Спикер Сейма Викторас Пранцкетис о советском периоде
(9)
RUS Delfi
Президент Литвы Даля Грибаускайте
(5)
RUS Delfi
Экономист Раймондас Куодис о предвыборных обещаниях "крестьян"
(2)
RUS Delfi
Витаутас Ландсбергис о Збигневе Бжезинском
(14)
RUS Delfi
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис
(3)
RUS Delfi
Президент Литвы Даля Грибаускайте
(20)
RUS Delfi
Глава организации Diversity Development Group Каролис Жибас
(1)
RUS Delfi
Президент Литвы Даля Грибаускайте о двойном гражданстве
(4)
RUS Delfi
Витаутас Ландсбергис о найденном оригинале Акта 16 февраля
(10)
RUS Delfi
Премьер Литвы Саулюс Сквернялис о беженцах
(2)
RUS Delfi
Бывший президент Польши Лех Валенса
(3)
RUS Delfi
Президент Литвы Даля Грибаускайте
(4)
RUS Delfi
Премьер Саулюс Сквернялис о написании нелитовских фамилий
(1)
RUS Delfi
Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас
(3)
RUS Delfi
Глава ДГБ Дарюс Яунишкис о вызовах для нацбезопасности
(15)
RUS Delfi
Лидер Союза крестьян и зеленых Литвы Рамунас Карбаускис
(3)
RUS Delfi
Журналист Константин Эггерт
(1)
RUS Delfi
Президент Литвы Даля Грибаускайте
(13)
RUS Delfi
Президент Литвы Даля Грибаускайте
(9)
RUS Delfi
Премьер Литвы Саулюс Сквернялис об ограждении на границе с Россией
(22)
RUS Delfi
Бывший командующий войсками НАТО в Европе Филип Марк Бридлав
(7)
RUS Delfi
Политолог Витис Юрконис о решении Минска по визам
(7)
RUS Delfi
Директор Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис
(12)
RUS Delfi
Президент Украины Петр Порошенко
(11)
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Delfi
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