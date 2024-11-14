В Европе эра автомобилей с дизельным двигателем прошла: какова ситуация в Литве

Журналист чешского портала Denik Referendum Петр Едличка обратил внимание на то, что в их стране чувствуется недовольство общества в связи с вводимыми ограничениями и снижением доступности автомобилей с дизельным двигателем. Пока в Чехии нет никаких ограничений, тем более запретов. Это связано с тем, что чехи привязаны к традиционным моделям авто, особенно местным автомобилям Škodа, которые всегда были с двигателями внутреннего сгорания. Даже в публичном пространстве меньше говорят о недостатках дизельных двигателей. Чаще всего акцентируют только тот факт, что владельцев таких авто ждут проблемы в столицах других европейских стран, где введены ограничения, сама Чехия их вводить не планирует.