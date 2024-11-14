2024.11.14 07:00

В Европе эра автомобилей с дизельным двигателем прошла: какова ситуация в Литве

 
Ева Кнюкштене
ru.DELFI.lt
Elektromobiliai
Elektromobiliai
ФОТО: Andrius Ufartas | Elta

В этом году в Литве была зарегистрирована 121 000 подержанных и 22 000 новых автомобилей, из них почти 4000 электромобилей. С 2018 года парк чисты электромобилей в Литве вырос в 15 раз, а гибридов – почти в 20 раз.

Электромобили пользуются популярностью по всей Европе. В сентябре число новых зарегистрированных электромобилей увеличилось с 4% до более 17%, а гибридов – до 27,4%. Между тем, лидировавшие до этого на рынке автомобили с дизельным двигателем стали сдавать свои позиции. Их зарегистрировали всего 12,8%. В Европе сократились также масштабы регистрации и бензиновых автомобилей, а на некоторых рынках весьма значительно: во Франции на треть, в Германии – на 15%.

Что касается Литвы, то большая часть электромобилей и гибридов здесь сконцентрирована в крупных городах: Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде. Рост спроса на инновационные автомобили, по словам экспертов, поощряют разные меры регулирования и помощи, а также совершенствование технологий. Представитель компании Elektrum Lietuva Лаура Дорайте-Гудавичене сказала, что если раньше самым большим препятствием для покупки электромобиля были небольшие батареи и продолжительные поездки, то сейчас ситуация изменилась.

„Батареи стали мощнее, на них можно проехать намного большее расстояние, а современные решение в сфере зарядки батарей, сократили это время до 15-30 минут. Это значительно меняет опыт клиентов“, – сказала Дорайте-Гудавичене.​

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Отмечают, что в ближайшее время электромобили и гибриды станут доступнее.По словам Дорайте-Гудавичене, технологии становятся дешевле, в Европе появляются зрелые рынки, например, Скандинавские страны, из которых увеличится импорт подержанных автомобилей в Литву.

Рынок сокращается, но жители не одобряют процесс

Автомобили с дизельным двигателем лидировали на рынке Европы в течение многих лет. По данным румынского портала Hot news, 10 лет назад автомобили с дизельным двигателем занимали 50-70% рынка, а сейчас их популярность снизилась до 10%и продолжает снижаться.

Eismas

Журналист чешского портала Denik Referendum Петр Едличка обратил внимание на то, что в их стране чувствуется недовольство общества в связи с вводимыми ограничениями и снижением доступности автомобилей с дизельным двигателем. Пока в Чехии нет никаких ограничений, тем более запретов. Это связано с тем, что чехи привязаны к традиционным моделям авто, особенно местным автомобилям Škodа, которые всегда были с двигателями внутреннего сгорания. Даже в публичном пространстве меньше говорят о недостатках дизельных двигателей. Чаще всего акцентируют только тот факт, что владельцев таких авто ждут проблемы в столицах других европейских стран, где введены ограничения, сама Чехия их вводить не планирует.

Несмотря на растущий интерес к электромобилям и гибридным автомобилям, на дорогах Литвы все еще остается больше миллиона автомобилей с дизельным двигателем. В Литве введены налоги для водителей загрязняющих окружающую среду автомобилей, крупные города вводят ограничения, но пока все эти меры только постепенно снижают популярность автомобилей с дизельными двигателями. Больше всего в Литве критикуют инфраструктуру зарядки батарей электромобилей.

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