Уровень комфорта в студенческих общежитиях Европы: в Литве ситуация не самая плохая

Директор Департамента по делам студентов университета им. Витаутаса Великого Мантас Симанавичюс заметил, что самое напряженное время в „раздаче“ комнат – конец лета. Он признал, что не всем хватило мест, но заверил, что в сентябре-октябре ситуация стабилизируется, свободные места появляются.
Похожая ситуация наблюдается и в других вузах. По словам проректора Клайпедского университета Бенедиктаса Петраускаса, пока удалось найти места для 70% студентов. По его словам, университет сотрудничает с другими клайпедскими вузами и делится потоком студентов, чтобы как можно больше желающих могли получить место в общежитии. Представитель Каунасского технологического университета Индре Карбаускене сказала, что они могут принять не больше 1/3 студентов, но порадовалась, что все заявки им удалось удовлетворить.
В трех университетах – Вильнюсском, Литовском университете медицинских наук и Vilnius Tech место в общежитии получают все или почти все желающие.
„Мы удовлетворили 95,3% заявок на выделение комнат в общежитии. Часть студентов осталась без места, поскольку они живут в Вильнюсе. Возможно, места получат и оставшиеся, поэтому все заявки будут удовлетворены. Кроме того, мы приняли 118 студентов из заграницы, в этом году все они получили комнаты“, – сказала Гедре Гедейките из Vilnius Tech.
Обновляются и планируют новые общежития
Представители вузов указали, что в этом году цены на услуги общежитий не менялись или выросли минимально – на 5%. Студенты за место в общежитии будут платить 38-260 евро в месяц. Цена зависит от города, типа комнаты и качества оснащения. Именно в качество вузы инвестировали больше всего средств.
По словам Петраускаса, общежития вуза улучшают, но комнаты в общежитии есть разные. Здесь нет одноместных комнат, только двух-, трех- и четырехместные. Вуз планирует строить новое общежитие.
„До конца 2025 года, если ничто не помешает, планируем построить новое общежитие. Оно будет лучше и удобнее“, – сказал он.
Гедейките отметила, что Vilnius Tech заботится о своих студентах каждый год, а в этом году больше всего внимания уделили обновлению пространств и реновации последнего общежития.
„Сейчас модернизированы 4 из 5 общежитий, для создания нормальных условий для всех студентов, ремонтируют и обновляют имеющиеся помещения. Мы готовимся к модернизации последнего общежития, нам это обойдется в 14 млн. евро“, – сказала собеседница.
Представители университета им. Витаутаса Великого отметили, что летом у них также обновили общежития. Ремонт провели на отдельных этажа, но работы были существенными.
„Обновляли потолки, стены, полы, двери, меняли проводку, внедряли беспроводную сеть, установили новую мебель, холодильники, это не был косметический ремонт“, – сказал Симанавичюс.
Будет непросто
Представитель Литовского студенческого союза Габриэле Ярошюнайте заверила – больше всего беспокойства у студентов вызывает именно поиск жилья. Не все получают место в общежитии, в первую очередь комнаты предоставляют людям из социально чувствительных групп. Некоторым приходится арендовать жилье, а это не всем по карману.
„Раньше студенты могли воспользоваться компенсацией на аренду, но сейчас закон изменился, поэтому компенсацию получает небольшое число Такая помощь ситуацию не сильно облегчает, поэтому приходится работать или просить помощи у близких. В соответствии с новой статистикой, исследованием Eurostudent VIII, всего 5% бюджета студента - это деньги государства (стипендии, кредиты и др.), около 49% – деньги близких и 40% - зарплата. Все больше студентов работает, чтобы учиться“, – сказала Ярошюнайте.
Проблема жилья актуальна не только в Литве. Чешские студенты еще до подачи документов знают – если они живут не дальше 100–150 км от вуза, то места в общежитии не получат. Журналист издания Denik Referendum Петр Едличка сказал, что в Чехии действует централизованная система распределения общежитий, но места получают далеко не все. За койку в общежитии придется платить 120-355 евро в месяц. Одноместных комнат в чешских общежитиях нет. Из-за высоких цен на аренду 92% местных студентов работают.
В Италии система общежитий не развита. Немногие вузы предлагают общежития, поэтому конкуренция большая. Особенно это чувствуется в центрах регионов – Риме, Милане, Флоренции, Болонье. Журналистка Сильвия Мартелли (портал Il Sole 24 ore) заметила, что в последние годы итальянские студенты все чаще протестуют из-за того, что они разочарованы высокими ценами на аренду и нехваткой общежитий. Почти половина итальянских студентов работает.
Предлагают даже питание
Самый широкий выбор стоит перед испанскими студентами. По словам журналистки портала El Confidencial Лолы Гарсия-Ахофрин, в стране действует больше 90 вузов, а студенты могут выбирать даже такие общежития, в которых предоставляют 3-разовое питание. Правда, и цена там будет выше.
„В Испании есть два типа резиденций: Colegios Mayores, которые связаны с университетом, и резиденции, не связанные с учебными учреждениями. Студенты также могут арендовать жилье, кооперируясь, но за квартиры придется платить дороже, чем за резиденцию. Цены зависят от региона. Например, Вальядолиде цены колеблются от 590 евро за двухместный номер до 956 евро за одноместный. В Сарагосе цены колеблются от 300€ за двухместный номер до 815 € за частную комнату с полным пансионом“, – сказала Гарсия-Ахофрин.
Интересно, что большая часть студентов в Испании учится, но не работает дополнительно.
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