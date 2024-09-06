Уровень комфорта в студенческих общежитиях Европы: в Литве ситуация не самая плохая

Проблема жилья актуальна не только в Литве. Чешские студенты еще до подачи документов знают – если они живут не дальше 100–150 км от вуза, то места в общежитии не получат. Журналист издания Denik Referendum Петр Едличка сказал, что в Чехии действует централизованная система распределения общежитий, но места получают далеко не все. За койку в общежитии придется платить 120-355 евро в месяц. Одноместных комнат в чешских общежитиях нет. Из-за высоких цен на аренду 92% местных студентов работают.