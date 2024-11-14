Ученикам стало легче мошенничать, однако педагоги не видят пути назад: когда использование ИИ нарушает правила?

„Когда появились первые открытые вопросы об ИИ, мы начали действовать – организовали курсы для учителей гимназии. Я знаю, что мы - одна из немногих школ Литвы, где такие масштабные курсы больше полугода посещали все учителя. Это были не только технические курсы об использовании ИИ, но и информация о возможностях ИИ и границах - что можно делать, а чего избегать. Мы отнеслись к этому очень серьезно, поскольку надо было, чтобы педагоги могли должным образом подготовиться. Успех обучения зависит не только от технологий, но и от людей, которые могут их интегрировать в процесс обучения“, – убеждена Любертайте–Амшее.