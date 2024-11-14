Ученикам стало легче мошенничать, однако педагоги не видят пути назад: когда использование ИИ нарушает правила?

„Вместо того чтобы бороться с технологиями, мы стараемся приспособиться и использовать эту возможность. Мир постоянно меняется, поэтому надо уметь приспосабливаться к изменению поколений и инноваций“, – убеждена Любертайте–Амшее. Ей вторит и координатор программы Международного бакалавриата Шяуляйской гимназии Диджварё Алла Хвостова. По ее словам, технологии надо не запрещать, а использовать в своих целях.
Ситуация такая же во всей Европе
Искусственный интеллект (ИИ) не имеет стен и границ, поэтому похожая ситуация наблюдается по всей Европе. В августе 2024 г. по заказу Samsung Electronics Baltics было проведено исследование, которое показало, что большинство подростков в странах Балтии использует ИИ для подготовки к урокам.
Большая часть участников опроса (42%) указала, что ИИ помогает им найти ответы на вопросы к конкретному уроку, 35% сказали, что с помощью ИИ пополняют знания и информацию. Правда, 29% учеников указали, что не используют ИИ для подготовки к урокам.
В Испании, по словам журналистки портала El Confidencial Аны Сомавильи, 8 из 10 учеников ИИ используют для выполнения заданий, пополнения имеющейся информации или подготовки к экзаменам. Несмотря на то, что нет решения запрещать ИИ, все же многие учителя выступают за ограничение расширения технологий в учебном процессе.
Важнее не запрещать, а просвещать
В Литве и в Европе используют специальные системы, позволяющие идентифицировать не только случаи плагиата, но и использование ИИ. Однако учителя, с которыми говорил журналист Delfi, не сомневаются, что главное - просвещение учеников, обучение корректному и честному использованию ИИ, важно показать, что учителя не против новых технологий.
„Мы в гимназии решили, что ИИ - это инструмент, который можно использовать, но важно придерживаться правил. Ученики обязаны указывать источники информации, если ИИ был использован для генерирования идей и выполнения заданий. Это важно, мы хотим научить их ответственности и честности. Мы также используем системы распознавания ИИ, которые помогают обнаружить плагиат и скрытое использование ИИ. Если ученик не указывает, что пользовался ИИ, это считается нарушением. Однако наша цель - не наказывать, а учить сознательности в деле использования технологий. Главное - воспитывать ответственных людей, которые в современном мире смогут использовать эти инструменты должным образом“, – сказала Любертайте–Амшее.
Пользу ИИ отмечают и учителя, с которыми Сомавилья говорила в Испании. По их словам, ИИ должен работать как вспомогательное средство, но не спасательный круг для ученика, чтобы сохранилось критическое мышление и способность к творчеству. Подобную потребность отмечает и Хвостова, отмечая гармонию, которую создают в гимназии Дидждварё.
„ИИ может помочь ученику должным образом разложить мысли в процессе подготовки к письменной работе или выступлению. С его помощью можно найти новые идеи и мысли. Чтобы ученики выполняли задания самостоятельно, письменные работы и публичные речи надо назначать только в стенах школы. Дома ученики могут только готовиться к таким работам. Во время ответа или письменной работы у детей не должно быть доступа к ИИ, поскольку в нашей школе по договоренности телефоны во время ответа бывают на столе у учителя или в другом месте“, – сказала Хвостова.
Внимание к учителям
По словам Хвостовой, учителя не должны боятся ИИ. Напротив, его активная интеграция на уроках может показать хороший пример ученикам. Вся община нашей гимназии серьезно относится к подготовке учителей.
„Когда появились первые открытые вопросы об ИИ, мы начали действовать – организовали курсы для учителей гимназии. Я знаю, что мы - одна из немногих школ Литвы, где такие масштабные курсы больше полугода посещали все учителя. Это были не только технические курсы об использовании ИИ, но и информация о возможностях ИИ и границах - что можно делать, а чего избегать. Мы отнеслись к этому очень серьезно, поскольку надо было, чтобы педагоги могли должным образом подготовиться. Успех обучения зависит не только от технологий, но и от людей, которые могут их интегрировать в процесс обучения“, – убеждена Любертайте–Амшее.