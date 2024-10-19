Тысячи литовцев – в тени прогресса: нередко люди сами против установки туалета в доме

Несмотря на то, что с каждым годом в Литве остается все меньше жителей, пользующихся уличными туалетами, этого удобства все еще нет у 5% жителей. Специалисты, с которыми говорил Delfi, отметили, что проблемы неоднозначные. С одной стороны, не у всех людей есть возможность подключиться к центральной канализации. С другой, есть люди, которые сами против такого подключения.