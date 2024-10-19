Тысячи литовцев – в тени прогресса: нередко люди сами против установки туалета в доме

Delfi выяснял, почему некоторые жители до сих пор пользуются удобствами на улице, и что делают власти, чтобы изменить ситуацию.
Литва продвигается вперед в решении этой проблемы
По данным официальной статистики, в 2023 г. уличными туалетами пользовались 5% жителей Литвы. В 2020 г. таких было 7,6%, в 2019 г. – 9,9%, в 2018 – 10,6%, в 2017 – 12,1%.
Больше всего таких жителей проживает в сельской местности. В 2023 г. их было 13,2%, в 2020 г. - 18,8%, в 2019 г. – 23,5%, в 2018 – 27,1%, в 2017 – 31,4%. В городах уличными туалетами в 2023 г. пользовались 1,2% жителей.
Представитель Министерства охраны окружающей среды Ирмантас Валунас сказал Delfi, что эта статистика, скорее всего, касается общей ситуации в стране. По его словам, центральной канализацией в стране пользуются 79,68% жителей, у остальных нет водопровода и подключения к центральной канализации, поэтому они пользуются индивидуальными системами.
„Одна из причин- у таких людей нет возможности подключиться к центральной канализации. Кроме того, у муниципалитетов нет возможности везде проложить сеть, поэтому расширение проходит постепенно“, – сказал Валунас.
Некоторые люди сами отказываются от подключения к системе
Представитель Литовской ассоциации муниципалитетов Агне Казлаускене сказала Delfi, что причины того, почему 5% литовских хозяйств остаются без удобств в доме, разные.
Во-первых, система расширения водопровода и канализации - непростая, это длительный процесс, поэтому по разным причинам невозможно подключить всех желающих.
„Например, если местность удалена от очистных сооружений на 30 км, а к системе хотят подключиться всего несколько пользователей, то это будут слишком большие расходы для муниципалитета. Всех, где бы они не находились, подключить было невозможно, расширение проводится централизовано, смотрят на плотность населения“, – сказала она.
Казлаускене прибавила, что даже после того, как до участка проводят магистраль, не все жители хотят подключаться к системе.
„С этой проблемой мы сталкиваемся в последние 10 лет. Муниципалитеты осуществляли европейские проекты, трубы проложили до магистральных точек, но жители все равно подключались неохотно. Люди не хотят инвестировать в дальнейшую процедуру, говоря, что все должны подвести к дому“, – сказала специалист.
Она сказала, что к системе не хотят подключаться жители провинции, люди с доходами ниже средних, люди со школьным образованием и люди, получающие социальную помощь.
„Их нежелание упирается в финансы. Если трубы подводят к дому, человек сам должен оборудовать санузел, он видит, что денег на это нет“, – сказала собеседница Delfi.
„Есть еще и пенсионеры. Часто они хотят жить так, как жили, поскольку привыкли к такому качеству жизни, какое есть. Тут ситуацию не всегда определяют финансы, скорее, нежелание менять окружение, нежелание менять зону комфорта“, – прибавила она.
В статистике прогресс Литвы выглядит хорошо
Однако Казлаускене сказала, что как бы там ни было, большая часть муниципалитетов Литвы предусмотрела средства на расширение сети, осуществляет определенные программы, подключают к системе людей из уязвимых групп – нуждающихся, инвалидов и других лиц.
„Каждый муниципалитет установил свои правила и руководствуясь ими выделяет целевые группы, которым подводит трубы до самого дома или компенсирует оборудование индивидуальных очистных сооружений“, –сказала она.
„Муниципалитеты поставили перед собой определенные задачи, страна обязалась выполнить определенные требования Евросоюза“, – сказала специалист.
Она акцентирует, что статистика показывает прогресс.
Литва почти осуществила требования ЕС
Литва обязана выполнять директиву ЕС об очистных сооружениях в городах. Согласно директиве, в населенных пунктах, где живет больше 2000 жителей, не менее 98% хозяйств должны быть подключены к центральной канализации.
В 2017 г. Еврокомиссия информировала Литву, что в 58 населенных пунктах к центральной сети подключено недостаточное количество жителей, сейчас уже в 48 населенных пунктах это требование выполнено. Сейчас эта директива уже не распространяется на Кибартай, Эйшишкес, Арёгалу и Шедуву, потому что там проживает меньше 2000 жителей. Из 6 оставшихся населенных пунктов в четырех– Неменчине, Пабраде, Швенчёнисе и Швенчёнеляй – сейчас завершены проекты по расширению центральной сети – до конца 2024 г. планируется подключить к ней жителей.
Что предпринимает Министерство охраны окружающей среды?
Валунас отметил, что для решения проблем с канализацией министерство сотрудничает с муниципалитетами, выделяет финансирование.
„Например, с 2018 г. из национальных программ выделено больше 10 млн. евро, из фонда поставок воды – 56 млн. евро на развитие инфраструктуры. С 2021 по 2027 г. ЕС выделил 139 млн. евро на сектор водопровода. Эти деньги ЕК разрешила использовать для прокладки системы канализации в населенных пунктах, где проживает меньше 2000 жителей“, – указал он.
Валунас рассказал, что с 1 января 2024 года начала работать Информационная система по сточным водам (NTIS), с ее помощью можно получить точную информацию по тому, какие индивидуальные очистные сооружения используют жители и насколько они эффективны.
„Эта система поможет собрать точные данные об очистных сооружениях: какие используют и как часто их владельцы вызывают ассенизаторов. Если жители пользуются уличными туалетами с резервуарами и регулярно вывозят отходы, эта информация будет фиксироваться в системе NTIS. До сих пор в системе зарегистрировалось больше 2000 поставщиков услуг и владельцев очистных сооружений. Владельцы таких сооружений не обязаны регистрироваться в системе NTIS, но могут это делать“, – пояснил он.
„Благодаря данным этой системы будет видно, какие домашние хозяйства не утилизируют отходы в соответствии с требованиями“, – заметил собеседник Delfi.
Валунас сказал, что те, кто не выполняет действующие в законе правила, загрязняют окружающую среду.
„Они не только загрязняют грунтовые воды, но и загрязняют воду в колодцах. Если неочищенные отходы попадают в водоемы, они отравляют животных и растения, рыбу, которую ловят люди“, – пояснил специалист.
За неправильную утилизацию отходов ждут штрафы
По данным Министерства охраны окружающей среды, все чаще фиксируются случаи, когда отходы попадают в окружающую среду: часть людей, которые так поступают, в свое оправдание говорят, что у них нет возможности выполнять требования. Некоторые просто не хотят инвестировать или же около их дома нет центральной канализации.
Департамент охраны окружающей среды (AAD) отмечает, что в 2022 г. установил 500, а в 2023 г. – 472 случая загрязнения природы сточными отходами.
„За такие действия ждут штрафы. Физическим лицам за первое нарушение полагается штраф в размере 60 -300 евро, за повторное нарушение – 300-1150 евро. Главам юридических лиц и другим ответственным лицам полагается штраф в размере 300-1450 евро, за повторное нарушение – от 500 до 3000 евро“, – отмечает департамент.
„Жители, которые не подключены к центральной канализации, обязаны собирать отходы в индивидуальные системы – резервуары. Если люди пользуются уличными туалетами, то в них должны быть герметичные емкости для сбора отходов“, – подчеркивают специалисты.
Самая печальная ситуация в Европе фиксируется в Румынии
По новейшим данным „Евростата“, Румыния - страна, в которой в 2024 г. в 27,7% домашних хозяйств все еще не было туалетов дома. Это самый высокий показатель в ЕС.
Проблема особенно актуальна для сельских местностей, где нет развитой инфраструктуры.
Директор Международной организации туалетов (TTO) Сарика Салуджа в интервью испанскому порталу El Confidencial отметила, что в Румынии очень большой отрыв между городами и сельской местностью. В сельской местности многие хозяйства еще не пользуются водопроводом и канализационной системой, не могут оборудовать дома туалеты и ванные.
„Ситуация отражает масштабные экономические проблемы“, – сказала она.
По словам Салуджи, в Румынии от нищеты и дискриминации особенно страдают ромы, им сложно получить основные услуги.
„В отличие от большинства других стран Европы, где ванные были оборудованы несколько десятилетий назад, Румыния отстает, поскольку меньше инвестирует в сельскую инфраструктуру и из-за нехватки коммунальных услуг“, – сказала собеседница.