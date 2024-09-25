Студенты, разрывающиеся между учебой и работой, сталкиваются с вызовами во всей Европе

Пресс-секретарь Службы занятости Милда Янкаускене заметила, что число студентов, ищущих работу в течение нескольких лет остается стабильным.
„В этом году в числе тех, кто искал работу было 3200 студентов. Это 2% всех людей, получивших статус безработных. Работодатели иногда указывают, что конкретная вакансия подходит студентам. В этом году в среднем предлагалось 2000 таких мест в месяц, т.е. 13% от всех предложений“, – заметила специалист.
По словам собеседницы, чаще всего студентов принимают компании, предоставляющие услуги администрирования, обслуживания, оптовой и розничной торговли, услуги проживания и общепита, а также транспортные услуги.
„Чаще всего предлагают такие позиции: специалист по клинингу, официант, продавец, повар, подсобный работник, продавец-кассир, охранник, оператор заправки, помощник на кухне, бармен-официант, продавец в сфере розничной торговли, кладовщик“, – сказала Янкаускене.
Представитель ЛСС Габриэле Ярошюнайте подтвердила – многие студенты ищут работу, чтобы погасить свои расходы. Однако успешное сочетание учебы с трудовой деятельностью обуславливают несколько критериев.
„Это зависит от программы, характера и хобби студента. В идеале студенты должны концентрироваться на учебе, а лишь потом работе, пока многие вынуждены работать, чтобы содержать себя в новом городе и оплатить учебу“, – сказала она.
Удастся ли студенту сочетать учебу с работой, зависит от работодателя. Представитель платформы HRkit.lt Рима Юшкене сказала, что важны понимание и равноценное сотрудничество.
„Между студентом и работодателем из-за учебы иногда возникают трения, однако в ходе диалога можно решить даже этот вопрос. Все больше студентов работают посменно, делают это после лекций, работают на полставки. Работодатели так стараются „взрастить“ таланты, которых потом приглашают на постоянное место работы. На самом деле на рынке есть взаимная гибкость: студенты могут учиться и удаленно, а работодатели стараются создать разнообразные условия для улучшения своего имиджа“, – заметила Юшкене.
Представители вузов однозначно уверяют – лучше если студент не работает хотя бы на первом курсе. Проректор университета им. Витаутаса Великого Симона Пилкене заметила, что в университете учеба проходит по концепции Artes Liberales, т.е. студент сам проектирует план учебы, но дополнительные возможности для получения компетентности, учеба по обмену в вузах партнеров за границей, учеба в академии предпринимателей и др. повышают конкурентоспособность будущего выпускника вуза и создают условия для успешной карьеры. Если студент работает, у него не будет времени на получение этих бонусов.
Проректор Клайпедского университета Аида Норвилене обратила внимание на то, что студенты могут получать стипендию за хорошую учебу, есть также целевые стипендии, стипендии, назначаемые компаниями, различная помощь, поэтому на первом месте должна быть учеба. Однако с учетом реальностей наших дней студенты могут выбирать.
„Если студент хочет работать и учиться, мы даем ему возможность выбрать расписание. У нас есть планы нескольких типов: дневной, сессионный и удаленный. Некоторые студенты могут учиться на вечернем отделении. Большая часть программ составлена так, что студент должен являться на лекции, есть и удаленные занятия“, – сказала Норвилене.
Представители университета Vilnius Tech заметили, что если студент работает по специальности, то ему засчитывают практику, а процесс учебы стараются приспособить с учетом разных потребностей.
За границей студентам не легче
Системы обучения в вузах разных стран Европы отличаются, однако вызовы, с которыми сталкиваются студенты – похожие. В Чехии, к примеру, высшее образование бесплатное, однако больше 90% студентов работает, чтобы заплатить за жилье, которое стоит от 120 до 470 евро в месяц.
В Польше работают больше 80% студентов, в Италии ситуация похожа на литовскую. В Италии работает примерно половина всех студентов, однако вузы настоятельно рекомендуют больше времени уделять учебе. Расписание в вузах сложное, лекции и практика отнимают много времени, кроме того, сложно найти работодателей, которые согласились бы согласовать график работы с сессиями и периодами отчетов в вузах. Поэтому студенты чаще работают в сфере розничной торговли, сфере проживания или же предоставляют услуги репетиторов.
В Испании ситуация иная. Там большая часть студентов учится, работаю лишь чуть больше 20%. По словам журналистки портала El Confidencial Лолы Гарсии-Ахофрин, это возможно потому, что 70% всей молодежи во время учебы живет с родителями, поэтому у нее нет дополнительных расходов. В среднем испанцы покидают отчий дом в возрасте 30 лет.