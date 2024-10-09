Сравнение зарплат учителей в Европе: в каких странах зарплаты ниже, чем в Литве?

Зарплата учителей в Литве зависит от их квалификации, нагрузки и даже муниципалитета. Кроме того, есть разница между зарплатами в государственном и частном секторе. Правда, у министерства нет данных о зарплатах учителей частных школ. Если посмотреть объявления о вакансиях, видно, что частный сектор предлагает учителям зарплату от 600 до 1400 евро „на руки“. Зарплата зависит от квалификации и нагрузки.

Разница в зарплатах между частным и государственным сектором есть во всех странах Европы. Интересно, что в большинстве стран зарплаты выше в государственном секторе. По данным испанского портала El Confidencial, в частном секторе зарплаты учителей в среднем на 500 евро меньше, чем в государственном. Похожая ситуация и во Франции, где разница в зарплатах составляет 400–500 евро в пользу государственных школ. Портал Voxeurop сообщает, что разница обусловлена и тем, что в государственном секторе работает больше учителей с высшим образованием. Кроме того, в частном секторе учителя обычно не работают весь день, из зарплат учителей частных школ высчитывают больше налогов. Испанские учителя отмечают, что государственные школы отличаются не только более высокими зарплатами. В таких школах учителя себя чувствуют более защищенными, в них нет рыночного колебания.