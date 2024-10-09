Сравнение зарплат учителей в Европе: в каких странах зарплаты ниже, чем в Литве?

Ранее не планировали повышение зарплат с начала учебного года, однако правительство, оценив рост средней зарплаты, решило повысить зарплаты еще на 15,5% (на 10% они выросли с января). Глава Литовского профсоюза работников системы образования Андрюс Навицкас положительно оценил эти перемены, однако подчеркнул, что для того, чтобы сделать профессию учителя популярной среди молодежи, надо сделать еще больше.
„Раньше не предполагали повышения зарплаты с сентября. Это уже лучше. Повышение зарплаты, когда на это находят деньги или берут их в кредит, - положительный момент“, – убежден Навицкас.
После повышения зарплат учителей Литва по этому показателю оказалась по середине в Европе. Похожие зарплаты у учителей в Испании и Чехии, литовские зарплаты учителей намного выше, чем в Болгарии, но ниже, чем во Франции и Австрии.
Разница между государственными и частными школами
Зарплата учителей в Литве зависит от их квалификации, нагрузки и даже муниципалитета. Кроме того, есть разница между зарплатами в государственном и частном секторе. Правда, у министерства нет данных о зарплатах учителей частных школ. Если посмотреть объявления о вакансиях, видно, что частный сектор предлагает учителям зарплату от 600 до 1400 евро „на руки“. Зарплата зависит от квалификации и нагрузки.
Разница в зарплатах между частным и государственным сектором есть во всех странах Европы. Интересно, что в большинстве стран зарплаты выше в государственном секторе. По данным испанского портала El Confidencial, в частном секторе зарплаты учителей в среднем на 500 евро меньше, чем в государственном. Похожая ситуация и во Франции, где разница в зарплатах составляет 400–500 евро в пользу государственных школ. Портал Voxeurop сообщает, что разница обусловлена и тем, что в государственном секторе работает больше учителей с высшим образованием. Кроме того, в частном секторе учителя обычно не работают весь день, из зарплат учителей частных школ высчитывают больше налогов. Испанские учителя отмечают, что государственные школы отличаются не только более высокими зарплатами. В таких школах учителя себя чувствуют более защищенными, в них нет рыночного колебания.
По данным болгарского Национального института статистики, в государственных школах зарплаты выше, чем в частных. Средняя зарплата в государственном секторе составляет 26 007 левов (13 000 евро) в год, а в частном - 25 377 левов (12 688 евро). Как и везде, зарплата зависит от компетентности и нагрузки. Отмечают, что профессии учителя в Болгарии сейчас уделяют все больше внимания. За последние 10 лет зарплаты учителей выросли в три раза, профессия учителя наконец-то перестала быть низкооплачиваемой.
Журналист австрийского портала Der Standard Анна Визингер заметила, что в стране есть почти 6000 школ, 764 – частные. Большая часть частных школ - религиозные, общинные, а государство выплачивает им так называемые субсидии на выживание. В этих школах такая же система оплаты труда, как и в государственных.
Польша – единственная из стран, представивших данные, в которой зарплаты в частном секторе лучше, чем в государственном. Журналист портала Gazeta Wyborcza Каролина Словик сказала, что частные школы получают финансирование из двух источников: субсидии правительства и плата за учебу. Однако несмотря на более высокие зарплаты, частный сектор здесь с трудом привлекает специалистов, поэтому берет на работу пенсионеров, низкоквалифицированных специалистов и повышает нагрузку.
Учителей не хватает почти везде
Растущие зарплаты и разговоры об улучшении имиджа профессии учителя молодых специалистов привлечь не помогают. В Литве в этом году не хватает 650 работников.
„В это число входят и специалисты, работающие в детских садах и подготовительных классах, специалисты-помощники учителей, специалисты, помогающие ученику, учителя для формальных видов деятельности. Чтобы привлечь специалистов, в Литве предоставлена возможность начать работать учителем и параллельно получать квалификацию педагога, выделяют стипендии студентам приоритетных специальностей, государство выделяет финансирование на получение второй квалификации, последовательно повышают зарплату“, – указали представители министерства.
В Европе положение не радостное. Глава крупнейшего польского профсоюза работников системы образования Славомир Бронярз сказал, что в стране не хватает 20 000-25 000 учителей. Австрия уже долгое время сталкивается с кризисом привлечения учителей, поэтому правительство запустило специальную программу - студенты работают и параллельно получают специальность педагога, получают опыт и более высокие зарплаты.
Пока одни страны жалуются на нехватку учителей, Испания фиксирует их рост. По последним данным испанского правительства, по сравнению с прошлым учебным годом, число учителей выросло на 11 155 человек. Большая их часть работает в государственном секторе, больше 200 000 – в субсидируемом и в частном. По какой причине эта специальность популярна в Испании, неясно.